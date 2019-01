Josje eerlijk over het moederschap: “Alle clichés over moeder worden zijn waar”

Op 25 december kwam het kindje van Josje ter wereld. Drie weken later deelt ze op Instagram heel eerlijk hoe ze het moederschap beleeft: niet zonder schaduwkantjes, maar ook niet zonder geluk.

“Mijn haar zit slordig. Ik heb geen tijd/zin om make-up op te doen. Mijn kleren zitten vaak onder spuug/melk. Ik klungel misschien hier en daar. Soms overmand door emoties... Alle clichés over moeder worden zijn waar…”, zo begint ze haar bericht op Instagram.

“Maar jemig was is het leuk om een kindje te hebben... Ik heb ’t gevoel dat ik niet eerder zo goed in mijn vel zat. Mijn lichaam is anders, maar ik ben er trots op… En tja, misschien gaat dat slaapgebrek nog wel wegen, maar today is a good day!”

Even later klinkt het nog: “Gelukkig beleef ik dit alles met de leukste man waar ik van hou.” Dat schreef ze bij een foto van haar partner Cle Gyimah.