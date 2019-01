Assisenproces Poolse bouwvakker: “Je krijgt niet zomaar kinderporno op jouw computer”

Tongeren / Lanaken -

“Het kan niet dat de huiszoeking bij Mariusz Marciniak (53) in de caravan op de camping in Lanaken maar 12 minuten heeft geduurd. Het was grondig, er lag ook veel rommel. Die tijd is echt onmogelijk”, reageerde politie LaMa vanmiddag op het assisenproces voor de moord op de Poolse bouwvakker Dominik Szambelan (31). Advocaat Jan Keulen had de nodige vragen bij het onderzoek naar de dodelijke steekpartij aan bouwbedrijf Hermans & Co in Lanaken. “Dan is het vervelend dat het wel zo in het proces-verbaal staat…”