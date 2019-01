23-jarige man slaat vrouwelijke agente op gezicht tijdens carnaval in Lanaken: “Niet goed te praten”

Lanaken -

Een 23-jarige man uit Lanaken, die ondertussen in Maastricht woont, riskeert een celstraf van tien maanden en een geldboete van 600 euro omdat hij een vrouwelijke agente een vuistslag uitdeelde tijdens het carnavalsfeest in Lanaken in 2016. “Een agente?”, zo klonk het bij de twintiger. “Ik ben in shock!”