Unieke VIP formule: ga voor 95 euro naar KRC Genk kijken en in Versuz feesten

Op zaterdag 26 januari speelt KRC Genk haar eerste officiële thuiswedstrijd van 2019. Tegenstander in de Luminus Arena is Moeskroen, de aftrap is om 20.30 uur. Speciaal voor deze wedstrijd organiseren KRC Genk en Versuz een unieke VIP formule.

Je avond start niet in Genk maar in Hasselt, waar je parkeert op de parking van de Versuz en aan boord gaat van een luxe bus. Die brengt je vlotjes naar de Luminus Arena waar je verwelkomd wordt met een glaasje champagne en hapjes. Hierna beleef je de wedstrijd als VIP in de business seats. Na de wedstrijd brengt de bus je veilig terug naar de Versuz, waar je opnieuw als VIP gratis verwelkomd wordt in één van de beste discotheken van de wereld.

Voor de unieke avond, met een mix van voetbal, VIP en een onvergetelijk feestje achteraf kan je best zo snel registreren, want de plaatsen op de partybus zijn beperkt! Een ticket kost €95 (excl. BTW). Voor meer info: surf naar krcgenk.be!