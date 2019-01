Man riskeert 18 maanden cel voor extreme stalking van ex: “Hij is gestoord”

Bree -

De procureur eiste maandag voor de correctionele rechtbank van Tongeren een effectieve celstraf van 18 maanden voor een man uit Bree die zijn ex-partner onophoudelijk stalkt. Zo trapte hij de deur van haar appartement in en trok hij haar met de haren over de grond. “Hij is geestesgestoord”, aldus de advocaat van de vrouw. “Een gevaarlijk individu.”