Strompelende Andy Murray meteen out op Australian Open: “Als dit mijn laatste match ooit was, was het geweldig om zo te eindigen”

Is maandag het doek gevallen over de rijke carrière van Andy Murray? De 31-jarige Schot ging er meteen uit in de eerste ronde van de Australian Open. Murray verloor in vijf sets (6-4, 6-4, 6-7, 6-7 en 6-2) tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 23). Hij speelde strompelend de wedstrijd uit. Afgelopen vrijdag had hij op een emotionele persconferentie al aangekondigd dat deze Australian Open wel eens zijn laatste toernooi zou kunnen worden. De drievoudige Grand Slam-winnaar en tweevoudige olympische kampioen sukkelt al jaren met een chronische heupblessure.

Klik hier voor live uitslagen van de Australian Open.

LEES MEER.Andy Murray kondigt in tranen aan dat Australian Open zijn laatste toernooi kan zijn, tenniswereld reageert emotioneel.

Murray wou na de slopende vijfsetter die meer dan vier uur had geduurd niet bevestigen of hij definitief zijn racket aan de haak hangt. “Misschien zie ik jullie nog terug, maar dat weet ik niet. Als ik ooit nog op niveau tennis wil spelen heb ik een zware operatie nodig, waarvan de uitkomst niet zeker is. Bedankt iedereen voor de ongelofelijke sfeer vandaag. Als dit mijn laatste match was, was het een geweldige manier om mijn carrière af te sluiten. Ik heb hier altijd graag gespeeld. Dit was ongelofelijk.”

Op het veld kreeg Murray een staande ovatie van het publiek, gevolgd door een onverwachte videoboodschap waarin collega’s als Nadal, Federer en Djokovic hun respect en lof betuigden aan het adres van de Schot. Murray had veel moeite om de tranen te bedwingen.

AUSTRALIAN OPEN. Eerste grote namen sneuvelen, geen problemen voor Nadal, Federer en Sharapova

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP