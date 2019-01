De Wever onder vuur na kandidatuur: “Als hij consequent is, neemt hij nu al ontslag als burgemeester”

Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever zichzelf naar voren schuift als kandidaat-minister-president, komt voor velen als een verrassing. Wouter Van Besien (Groen) en Filip Dewinter (Vlaams Belang) zijn niet mals voor de (nu nog) burgemeester.

Bart De Wever kondigde vanmiddag aan dat hij Vlaams minister-president wil worden en dus de Vlaamse N-VA-lijst in Antwerpen zal trekken. “Als hij consequent is, neemt hij vandaag al ontslag als burgemeester”, zegt Wouter Van Besien van Groen. “Burgemeester van Antwerpen is geen plan B.”

Volgens Van Besien pleegt De Wever in ieder geval “woordbreuk eerste klas” door niet langer zes jaar burgemeester te willen zijn. “Voor De Wever waren de Antwerpse verkiezingen blijkbaar maar om te lachen”, zegt hij. “Twee weken in de nieuwe termijn en hij wil zijn stad in de steek laten.”

Dewinter: “Verraden”

“Antwerpen is verraden en blijft verweesd achter”, vindt Filip Dewinter, Antwerps kopstuk van Vlaams Belang. “Eerst brengt De Wever de socialisten terug in het stadsbestuur en nu vertrekt hij virtueel als burgemeester nog voor het bestuursakkoord goed en wel gepresenteerd is aan de gemeenteraad.”

Dewinter noemt het “een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” dat De Wever er ook effectief in zal slagen om minister-president te worden na de verkiezingen.

“Ik dacht nochtans dat het burgemeesterschap zijn voorkeur had en zijn prioriteit zou blijven”, stelt hij. “Hoe vaak kan je de kiezer eigenlijk bedotten op korte tijd? De socialisten terug in het bestuur, het confederalisme vijf jaar in de koelkast stoppen en nu zogzegd toch weer op tafel leggen, het minister-presidentschap,.. Wie gelooft De Wever nog?”

Beels: “Goed dat er duidelijkheid komt”

Kersvers Antwerps sp.a-schepen Jinnih Beels stelt dat haar partij tijdens de onderhandelingen met N-VA en Open Vld voor een Antwerps bestuursakkoord aan Bart De Wever “steeds duidelijkheid gevraagd heeft: Antwerpen of Brussel”. Ze noemt het daarom “goed dat die duidelijkheid er na mei komt”, nu De Wever kandidaat minister-president is. Tot dan is het “wel nog een derde bal om in de lucht te houden”, stelt Beels vast.

Beels voegt er in haar reactie nog aan toe dat sp.a verwacht dat “de grote verbinding in de stad de komende maanden geëngageerd in de praktijk wordt omgezet”, los van de verkiezingscampagne die nu volop zal losbarsten.

Kristof Calvo: “Antwerpen verdient beter”

Ook Groen-politicus Kristof Calvo reageert verrast op de aankondiging van De Wever. “Eerste termijn om vooral partijvoorzitter te zijn en te blijven, tweede termijn om zo snel mogelijk te vertrekken en het land op te blazen. Antwerpen verdient beter”, schrijft Calvo op Twitter.