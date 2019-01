Peltse broers aan de haal met 3 miljoen euro beleggingsgeld van AXA-klanten

Overpelt -

Twee broers van 47 en 53 jaar die het AXA-kantoor J&J nv Bank en Verzekeringen in Overpelt runden, hebben zich in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor financieel gesjoemel. Het duo ging er volgens het parket met ruim 3 miljoen euro aan beleggingsgelden van een tiental klanten vandoor. “Door hun ben ik mijn vertrouwen verloren. Ik dacht dat we vrienden waren”, zucht een slachtoffer dat bijna 220.000 euro aan de broers verloor.