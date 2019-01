Veel tijd om te recupereren van het feestgedruis na zijn eerste Belgische titel heeft veldrijder Toon Aerts niet gekregen. Amper 20 uur nadat hij zondag in Kruibeke als eerste over de meet reed, tekende Aerts in de driekleur al present op de veldrit in Otegem. Daar werd hij naar aloude traditie getrakteerd op een grote taart.