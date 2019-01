Twitter valt van zijn stoel na aankondiging van Bart De Wever: “Van een onverwachte wending gesproken”

Bart De Wever wordt lijsttrekker voor de Antwerpse N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement en stelt zich kandidaat als Vlaams minister-president. Dat heeft de Antwerpse burgemeester maandag gemeld op een persconferentie. Op Twitter wordt ondertussen al vlijtig gereageerd. “Voor De Wever waren de Antwerpse verkiezingen blijkaar maar om te lachen”, zo is Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien messcherp. Anderen noemen het dan weer een nieuwe straffe zet of zelfs een “meesterlijke bocht” van De Wever.

De persconferentie waar N-VA de Antwerpse lijsttrekkers voor de Vlaamse en federale verkiezingen voorstelde, sloeg maandag in als een bom. Niet Jan Jambon of Geert Bourgeois, maar Bart De Wever zal op 26 mei de lijsttrekker worden van N-VA in de kieskring Antwerpen bij de Vlaamse verkiezingen. Dat impliceert dat hij bij een verkiezingszege Vlaams minister-president wordt en bijgevolg het Antwerps burgemeesterschap zal moeten opgeven.

Voor De Wever waren de A’pse verkiezingen blijkbaar maar om te lachen. Twee weken in de nieuwe termijn en hij wil zijn stad in de steek laten. Woordbreuk eerste klas. Als hij consequent is, neemt hij vandaag al ontslag als burgemeester. Burgemeester van Antwerpen is geen plan B. — Wouter Van Besien (@WouterVanBesien) 14 januari 2019

Met @Bart_DeWever levert @de_NVA een kandidaat-minister-president die in de bijzonder grote voetsporen van @GeertBourgeois kan treden. Met @JanJambon een kandidaat-premier met Limburgse roots. Als de kiezer het wil. pic.twitter.com/neyK6s7nQe — Zuhal Demir (@Zu_Demir) 14 januari 2019

Een stad als #Antwerpen verdient iemand die voluit voor de volle termijn voor burgemeester wil gaan en onze stad wil besturen. Geen tweede keuze of terugvalpositie indien droom van minister-presidentschap niet lukt. #degroteverbinding eerder #degroteverloochening — Orry Van de Wauwer (@orry_vdw) 14 januari 2019

In dezelfde maand dat je terug burgemeester mag worden van de mooiste stad ter wereld doodleuk aangeven dat je naar een andere job kijkt?



Ik dacht dat #BDW binnenkort ging stoppen als voorzitter en volop voor A zou kiezen, maar nee hoor. — Imade Annouri (@ImadeAnnouri) 14 januari 2019

BDW als burgemeester:



1e termijn om vooral partijvoorzitter te zijn en te blijven.



2e termijn om zo snel mogelijk te vertrekken en het land te op te blazen.#Antwerpen verdient beter. — Kristof Calvo (@kristofcalvo) 14 januari 2019

Straffe zet van @Bart_DeWever ... Va banque https://t.co/rFXIKEzo8I — Wouter Verschelden (@woverschelden) 14 januari 2019

Het jaar is 14 dagen ver en Antwerpen mag al wennen aan de gedachte van een nieuwe burgemeester. Het is me wat.

Bart De Wever wil Vlaams minister-president worden, Jambon is kandidaat-premier https://t.co/CuhbmLDJb7 via @demorgen — bart eeckhout (@barteeckhout) 14 januari 2019

Antwerps burgemeester @Bart_DeWever wil burgemeester blijven, maar partijvoorzitter @Bart_DeWever vindt dat hij een die job moet opgeven als hij Vlaams minister-president kan worden. #vrtnws — Bart Verhulst ?? (@BartVerhulstVRT) 14 januari 2019

@Bart_DeWever is dus kandidaat minister-president voor Vlaanderen. Van een onverwachte wending gesproken. — Mathias Theunckens (@Theu_Mat) 14 januari 2019