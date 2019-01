Deze tv-programma’s verlichten vanavond de maandagblues

Vannacht om 3 uur was het zover: seizoen drie van de detectivereeks ‘True Detective’ ging in première. Maar omdat elk weldenkend mens op dat uur al dromend zit uit te vlooien wie er in godsnaam met zijn schaapjes vandoor is, lijkt ons vanavond het ideale moment om de schade in te halen. Te spannend? Dan kunt u op Eén altijd terecht voor een aangrijpende documentaire, of op VTM voor het relaas van Sven De Ridder en de gorilla. Dit zijn de tv-tips voor een aangename maandagavond.