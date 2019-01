Wijting verkozen tot ‘Vis van het Jaar’

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft, samen met de visserijsector, voor het 31ste jaar op rij de ‘Vis van het Jaar’ verkozen. In 2019 gaat die eer naar wijting, een klassieker in de Franse keuken die in ons land nog niet zo populair is.

In België kocht slechts 5 procent van de gezinnen wijting in 2018. Hoog tijd voor een introductie, dus. De vissoort is met zijn drie rugvinnen en twee buikvinnen directe familie van de kabeljauw. Hij heeft een groenblauwe rug, zilverkleurige flanken en valt op dankzij een donkere vlek aan de basis van zijn borstvin. Wijting, in wetenschappelijk vakjargon Merlangius merlangus genaamd, zwemt vooral in de Noordoost-Atlantische Oceaan en in de wateren rond het noorden van Noorwegen tot Portugal. In ons land wordt er niet gericht op wijting gevist. De vis wordt veelal geïmporteerd uit de Keltische Zee, de Noordzee en het oostelijk Engels Kanaal.

Goedkoper dan kabeljauw

In het persbericht van VLAM wordt de wijting omschreven als een lekker visje, dat een goedkoop alternatief biedt voor de bekendere kabeljauw. Het visvlees heeft een witte kleur, is mager maar je moet wel rekening houden met graten.

Wist je trouwens dat de soort tot eind 20ste eeuw vooral gegeten werd door de arme lagen van de bevolking? Anno 2019 is de populariteit bij de consumenten langzaam aan het stijgen. In Frankrijk is de merlan al een hit in de keuken, bij ons zijn de gedroogde, gezouten en gefrituurde varianten al bekend. Maar nu deze vis al voor de derde keer sinds de verkiezing in de schijnwerpers staat, gooien we hem misschien wat vaker in de pan.

Laat de graten van de filets verwijderen bij de visboer of doe het zelf

Zelf proberen? Wijting met sausje van kappertjes

Recept: Catering Lien

Ingrediënten (voor 4 personen)

- 4 wijting filets

- 2 ansjovisfilets

- klontje boter

- 1 el lookolie

- rode peperbollen (te kneuzen of fijn te malen)

- appelkappertjes

- snuifje kerriepoeder

- snuifje paprikapoeder

- 1 el kruidenboter

- verse bieslook

- 1 sjalot

Bereidingswijze

1. Haal de vis uit de koelkast en haal er een scherp mes bij. De vis heeft wel wat graten… Laat ze verwijderen door de visboer of snijd ze er zelf uit. Kleinere graten verwijder je met een keukenpincet.

2. Doe een klontje boter in een pan en laat goed heet worden.

3. Smeer - in afwachting van de gesmolten boter - de vis in met lookolie. Bestrooi met de rode peper, het kerrie- en paprikapoeder.

4. Bak de vis aan beide kanten gaar.

5. Haal vervolgens uit de pan en houd warm onder aluminiumfolie.

6. Voeg nog een klontje kruidenboter toe en laat smelten.

7. Voeg nu de fijngesneden sjalot toe en laat ze glazig worden.

8. Voeg de fijngesneden appelkappertjes eraan toe.

9. Haal de ansjovisfilets uit het flesje of blik en snijd fijn. Meng onder de boter.

10. Verdeel het sausje over de vis en werk af met fijngehakte bieslook.