Het best bewaarde geheim van Duitsland: Norderney

Een eiland? Van Duitsland? Ben Roelants hoorde het even in Keulen donderen. “Die dekselse Duitsers hebben toch geen eilanden?”.

Had jij er al van gehoord? De kans is groot van niet. De Oost-Friese Waddeneilanden zijn de zeven Duitse eilanden die vlakbij de Nederlandse grens in de Waddenzee liggen. Veel van deze eilanden kregen het Duitse predikaat van kuuroord (Seeheilbad).

Hoe geraak je er? Simpelweg met de ferry vanaf de havenplaats Norddeich.

Norderney is een langgerekt eiland: 14 km lang en 2 km breed. Auto’s zijn toegestaan, maar het is wel de bedoeling dat je je wagen zo snel mogelijk parkeert op één van de zeven parkeerplaatsen op het eiland of op een parkeerplaats bij je hotel.

Overnachten op Norderney? Daar heb je een ruime keuze in! Enkele goede wellness hotels op het eiland zijn Inselhotel König en Michels Apart Hotel Norderney. Pension Meersesbrise en Haus Menno Janssen liggen vlakbij het strand.

Veel Waddeneilanden hebben in Duitsland het predikaat kuuroord gekregen vanwege de pollenarme en zuurstofrijke zeelucht en het mineraalrijke zeewater. Er komen veel mensen met allergieën en huidaandoeningen naar de eilanden voor een kuur. Ben test alvast een slijkbehandeling, waarbij het gereinigde waddenslijk op de huid gewreven wordt!

De mensen van Norderney beschouwen wadwandelen als hun nationale sport. Concreet komt het er gewoon op neer dat je je schoenen uittrekt en het wad op gaat! Ben laat zich begeleiden door Berit Finkennest, een dame die haar naam niet gestolen heeft. Het Waddenzeegebied staat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst en omvat 12.000 km². Vandaag is het een belangrijk leefgebied voor vele vogelsoorten. Meeuwen, sterns, steltlopers, lepelaars, eenden en ganzen vinden er hun voedsel als ze doortrekken, overwinteren of broeden op de Waddeneilanden. De wasplaten herbergen dan weer een rijk bodemleven dat voor deze vogels een belangrijke voedselbron is.

De aanwezigheid van het water biedt uiteraard ook vele watersportmogelijkheden. Ben kiest het ruime sop en gaat in de leer bij de plaatselijke surfschool!

Na inspanning volgt ontspanning! De mensen van Norderney nemen wellness heel serieus en dan hebben ze het ook over culinaire wellness. In de vele restaurants heb je keuze te over als het op gerechten aankomt. Ben bezoekt restaurant Esszimmer waar Felix hem inwijdt tot echte eilandkeuken: simpel en lekker!

Norderney heeft nog één verrassing in petto: Ben wordt ontvangen op het reddingsschip van de Seenotretter van het wad. Aangezien de waddenzee één van de gevaarlijkste zeeën ter wereld is werd in 1892 al een reddingssloep ingelegd. In het verleden werden schippers al vaak verrast door de wadden bij laag water, maar ook vandaag is er nog niks veranderd.

Het eiland Norderney biedt voor ieder wat wils: sport, wellness.. en de échte troef van het eiland? Het is het best bewaarde geheim van Duitsland… tot nu dan toch!