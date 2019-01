Naar jaarlijkse gewoonte gingen zondag duizenden pendelaars in verschillende wereldsteden met de billen bloot de metro op. Het fenomeen begon in 2002 in New York, maar is intussen over de hele wereld razend populair geworden. Deze Londenaars maakten van de ‘No Pants Subway Ride’ - in Groot-Brittannië wordt dat ‘No Trousers Tube Day’ - gebruik om een swingend feestje te bouwen op de metro.