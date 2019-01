Broer van Kate Middelton praat openlijk over zijn depressie

James Middleton (31), de broer van Kate en Pippa, heeft in de Engelse krant Daily Mail een stuk gepubliceerd waarin hij vrijuit praat over zijn gevecht met depressie. "Het is een ziekte, een kanker van de geest", klinkt het.

Het is amper een jaar geleden dat James Middleton de diagnose van ADD te horen kreeg, maar dat is niet het enige waar de broer van Kate al jaren mee kampt. Zo laat hij nu weten dat hij lange tijd met een depressie worstelde. "Ik weet dat ik rijkelijk gezegend ben en een bevoorrecht leven leid, maar dat maakt me niet immuun voor depressies", vertelt hij in een open brief in Daily Mail.

"Het is moeilijk om de aandoening goed te omschrijven", zegt hij verder. "Het is niet alleen maar verdriet. Het is een ziekte, een kanker van de geest. Het is geen gevoel maar net een gebrek aan gevoelens. Je hebt geen enkel doel of richting meer. Ik kon geen vreugde, opwinding of verwachting voelen - alleen hartkloppende angsten katapulteerden me 's ochtends uit bed. Ik heb nooit echt overwogen om zelfmoord te plegen, maar ik wilde niet langer leven in de gemoedstoestand waarin ik me bevond."

Dankzij Kate en William

Naar eigen zeggen hebben zijn zus Kate en schoonbroer prins William hem geholpen om open te zijn over de problemen waar hij mee worstelde. "Ik voel dat ik er moet over praten omdat dat net hetgene is wat Kate en William aanmoedigen via hun goede doel Heads Together." James vond uiteindelijk steun bij zijn vele honden om uit het dal te klauteren en wordt sinds een jaar ook medisch begeleid.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.