Ook Liu Jo komt met duurzame denim collectie

Modelabel Liu Jo brengt een duurzame denim collectie op de markt. Het Italiaanse modehuis, dat werd voorgegaan door een heleboel internationale en Belgische merken, zet daarmee zijn eerste stapjes op de ecologische weg. Dat zegt CEO Marco Marchi aan Fasion United.

Levis, C&A, het Antwerpse HNST, Candiani, Lee, JBC...het zijn maar enkele merken die in het verleden het initiatief namen om de mode-industrie net dat tikkeltje ecologischer te maken. Ook het Italiaanse modehuis Lui Jo sluit zich daar nu bij aan en komt op de proppen met een duurzame capsule collectie. “Met de ‘Better Denim’ collectie zetten we een eerste stap op de duurzame weg”, zegt Marco Marchi, CEO van het modehuis, aan Fashion United.

“We kunnen niet negeren wat er aan het gebeuren is met onze planeet en daarom hebben we besloten om onszelf uit te dagen voor de herfst en wintercollectie van 2019. Het resultaat daarvan is een eco-duurzame denim collectie die volgend seizoen in de winkels zal liggen.”

‘Better Denim’ Foto: Liu Jo

Het modehuis kiest bewust voor denim omdat het past bij het DNA van Liu Jo, maar ook omdat het productieproces erg vervuilend is. “Dankzij de Kitotex technologie en de kennis van stoffenproducent Candiani hebben we het gebruik van water, chemicaliën en energie tijdens het productieproces drastisch gereduceerd. Ook tijdens het wasproces hebben we het water en energieverbruik kunnen terugdringen. Daarnaast hebben we ook de verpakking en de labels zo ontworpen dat ze minder belastend zijn voor het milieu.”

De capsule collectie, die bestaat uit dertien kledingstukken voor vrouwen, beslaat ongeveer tien procent van de totale denim collectie van het Italiaanse modehuis. Of Liu Jo het ecologische project ook zal uitrollen naar hun volledige jeanscollectie is voorlopig nog niet duidelijk. “Op lange termijn is het zeker een wens. We hopen dat het percentage duurzame denim bij elk seizoen zal toenemen. ”