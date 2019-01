Bart De Wever wil Vlaams minister-president worden

N-VA-voorzitter Bart De Wever is uitdrukkelijk kandidaat voor de positie van Vlaams minister-president. Dat heeft hij zonet gezegd op een persconferentie in het Vlaams Parlement.

De N-VA maakte tijdens de persconferentie haar belangrijkste kandidaten bekend voor de Kamer, het Vlaams Parlement en Europa. Bart De Wever zal in Antwerpen de Vlaamse lijst trekken, zo kondigde hij zelf aan. “En ik verbind daar zeer uitdrukkelijk mijn kandidatuur aan als Vlaams minister-president, als de kiezer dat wenst.”

Jambon kandidaat-premier, Bourgeois Europese kopman

Daarna nam Jan Jambon het woord. De ex-minister van Binnenlandse Zaken maakte bekend dat hij de Kamerlijst in Antwerpen zal trekken “om federaal de belangen van de Vlamingen te verdedigen” tegen de “reconquista van Di Rupo”, zo verwees Jambon naar de kritiek van PS-voorzitter Elio Di Rupo op de plannen van N-VA voor het confederalisme. Op vraag van De Wever zei Jambon ook dat hij uitdrukkelijk kandidaat-premier is, als die mogelijkheid zich voordoet. Huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois wordt tot slot de Europese kopman van N-VA.

Quid voorzitterschap en burgemeesterschap?

Met de kandidatuur van De Wever als minister-president stellen zich twee vragen: hoe moet het verder met zijn burgemeesterschap in Antwerpen en kan hij voorzitter blijven van de partij? Een positie die hij nu al 15 jaar bekleedt. De Wever was daarover zeer duidelijk. De functies combineren met het minister-presidentschap is “onmogelijk”, aldus de N-VA-voorzitter, die er lachend aan toevoegde dat het een moeilijke keuze was, waarover hij in conflict was gekomen met de partijvoorzitter, hemzelf dus. Over wie De Wever moet opvolgen als partijvoorzitter wilde hij niets kwijt.