Kate Hudson krijgt lof voor foto waarop ze borstvoeding geeft

Kate Hudson (39) deelde op Instagram een foto waarop ze borstvoeding aan het geven is. Een kiekje dat op heel wat lof kan rekenen van haar fans. De actrice beviel in oktober van haar derde kindje.

Kate Hudson heeft op Instagram een foto gedeeld met haar drie maanden oude dochtertje Rani Rose terwijl ze haar borstvoeding geeft. "Wanneer je aan het werk bent, maar de baby moet eten", klinkt het in het bijschrift. Ze wil zo helpen om het publiekelijk geven van borstvoeding meer aanvaard te maken. Iets wat op heel wat enthousiasme kan rekenen van haar fans. "Bedankt om dit te delen en zo moeders wereldwijd te steunen. Bedankt om iets normaal te helpen maken dat mooi en natuurlijk is", klinkt het onder andere.

Onlangs was de actrice nog te gast in 'The Daily Show' en ook daar had ze het over borstvoeding. "Ik moet nu constant borstvoeding geven en dat combineren met mijn werk. Dat is iets waar heel wat mama's mee worstelen", zei ze toen.

Hudson beviel in oktober van haar dochtertje dat ze kreeg met haar vriend Danny Fujikawa. Uit eerdere relaties met muzikanten Chris Robinson en Matthew Bellamy heeft ze ook al twee zonen: Ryder (15) en Bingham (7).