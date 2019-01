Aangehouden chauffeur blijkt niets met dodelijke aanrijding ‘geel hesje’ te maken te hebben

De 56-jarige Nederlandse vrachtwagenchauffeur die zaterdagavond werd aangehouden voor de dodelijke aanrijding van een geel hesje in Wezet, is weer vrijgelaten. Hij blijkt helemaal niets met de aanrijding te maken te hebben en is niet langer een verdachte, zo meldt de politie maandagochtend.

Volgens de Nederlandse krant Brabants Dagblad zou er sprake zijn van een verwisseling en zou ondertussen de juiste verdachte zijn opgepakt. Ook de truck van de man die in eerste instantie werd aangehouden, is weer vrijgegeven.

Vrijdag werd Roger Borlez (50) dodelijk aangereden tijdens een protest van de gele hesjes op de E25 tussen Luik en Maastricht. Het rechterbaanvak was afgesloten voor verkeer met paletten en banden, het linker rijvak was opengelaten voor voertuigen. Twee betogers stelden zich op om de weg te blokkeren toen een vrachtwagen het linkerrijvak wou oprijden en versnelde, zo vertellen getuigen. Borlez kwam onder de wielen van de vrachtwagen terecht.

Borlez was afkomstig uit het Waalse Liers, en is vader van twee kinderen. “Hij was een geel hesje van het eerste uur. Roger was er al bij in november, toen we brandstofdepots blokkeerden.”