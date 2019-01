Meghan Markle ziet nu ook haar vrouwelijke bodyguard opstappen

Na het vertrek van enkele assistenten is nu ook het hoofd van het team dat instaat voor de bescherming van Meghan Markle opgestapt. De vrouw, de eerste ooit in die functie, trekt al na amper zes maanden de deur achter zich dicht.

De perikelen in de entourage van Meghan Markle en prins Harry blijven aanslepen. Eerst waren er enkele assistenten van de kersverse hertogin die er de brui aan gaven. Meteen ook een van de redenen waarom al snel geruchten opdoken dat Meghan "moeilijk" zou zijn om mee samen te werken. En nu stapt ook haar belangrijkste bodyguard op, meldt The Daily Mail.

De topagente, van wie de identiteit niet bekend is, was de eerste vrouw die aan het hoofd stond van een beveiligingsteam dat een van de leden van de koninklijke familie begeleidt. Volgens de Britse pers zou haar vertrek wel niets te maken hebben met strubbelingen tussen hen beide, wel zou de agente het bijzonder moeilijk hebben gevonden om "tegemoet te komen aan haar wens om gezien te worden als iemand van het volk".

Worstelen met protocol

Het heeft er dan ook alles van weg dat Meghan nog steeds worstelt met het protocol. "In tegenstelling tot iemand die is opgegroeid in de koninklijke familie en het gewoon is om van jongs af aan goede bescherming te genieten, kan het voor haar beklemmend zijn. Hoewel ze een beroemde actrice was, kon ze toch vrij gaan en staan waar ze wou. Maar in haar huidige rol kan ze nergens heen zonder haar beveiligingsteam", klinkt het bij een bron binnen het paleis.