Hasselt -

Rond 6.30 uur is de brandweer van Hasselt opgeroepen voor een keukenbrand. In de Willem Huveneersstraat heeft een ketel met frituurvet op het fornuis vuur gevat. Twee bewoners zijn met lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kon het vuur snel doven. De keuken is deels vernield door roetschade. De woonst blijft wel bewoonbaar.