Vandoorne: "Een lange carrière in de Formule E is het doel"

Stoffel Vandoorne laat weten dat hij rekent op een lang verblijf in de Formule E met HWA en Mercedes, dat vertelde hij tegenover ‘e-racing365.’

Toen vorig jaar duidelijk werd dat Stoffel Vandoorne buiten de F1-boot ging vallen voor 2019 bood Toto Wolff hem een uitweg in de vorm van een zitje in de Formule E bij HWA. De Duitse formatie staat momenteel nog aan de start met een Venturi-klantenmotor maar vanaf 2020 zullen ze door het leven gaan als het fabrieksteam van Mercedes.

Het seizoen heeft voor Stoffel Vandoorne en de nieuwe HWA-formatie een valse start genomen. De nieuwe bolides kennen veel technische problemen en tot overmaat van ramp kwamen de twee HWA-rijders onzacht met elkaar in aanraking bij de start van de E-Prix van Marrakech.

Als we een tussentijdse balans opmaken na twee races zien we dat Vandoorne en teamgenoot Gary Paffett nog puntenloos achteraan het peloton bengelen.

Het is echter niet allemaal kommer en kwel voor Stoffel want hij wist al twee keer de meeste stemmen te verzamelen voor de fanboost en hij kon in Marrakech met ENERGY@home ook een nieuwe persoonlijke sponsor voorstellen.

Vandoorne rekent op een lang verblijf in de Formule E en wil graag deel uitmaken van het project waar Mercedes aan werkt.

“Ik zie dit zeker en vast als een project voor de lange termijn en ik ben blij dat ik met HWA in deze omgeving kan debuteren,” aldus Vandoorne. “Hier wil ik zeker en vast deel van uitmaken, dat is het duidelijke doel. Ik weet waar het team naartoe wil, ze zijn heel duidelijk geweest over hun doelen.”

Hij omschrijft 2019 als een belangrijk jaar voor HWA, dat in het verleden het DTM-programma verzorgde voor Mercedes en dit jaar haar debuut in de Formule E maakt. Vandoorne denkt ook dat zijn relatie met ex-F1 engineer Tony Ross hem in de toekomst ten goede zal komen.

“Ik heb altijd van het technische aspect van de wagens gehouden en ik ben graag betrokken bij de ontwikkeling. Het zal een belangrijk jaar voor ons worden en het is belangrijk om zoveel mogelijk data te verzamelen en op te bouwen zodat Mercedes volgend jaar kan komen.”

“We weten allemaal wat voor een professionele constructeur Mercedes is en dat ze de beste willen zijn in alles waar ze aan deelnemen. Dat is het duidelijke doel en op dit moment hebben we de verantwoordelijkheid om alles daarvoor in goede banen te leiden.”

“Het werk met Tony is echt positief. Veel mensen vergeten dat hij ook nieuw is in de FE maar ik zie veel positieve dingen in het werken met hem en met het hele team,” besluit Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: