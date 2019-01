Elke dag zon, uitstekende trainingsvelden, goede sparringpartners, het goed uitgeruste hotel Thalasia op wandelafstand, enkel Ceballos in de lappenmand. Marc Brys en co hadden niet te klagen over de omstandigheden tijdens hun winterstage in Pinatar. Geen wonder dat ook ploegen als Genoa, Hoffenheim en Strasbourg hier hun winterse basiskamp opsloegen. Ook wij deden dat een week lang en observeerden de Kanaries in hun voorbereiding op deel twee van de competitie, waarin de Truiense race richting een play-off 1-ticket onverminderd voort gaat. Dit zijn onze vier conclusies.