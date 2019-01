KRC Genk keerde zaterdag terug uit Benidorm, waar een week lang noest gewerkt werd aan de basis voor een succesvol vervolg op een indrukwekkend seizoen. Het avondeten was niet altijd even warm en de voorkeursbehandeling die Schalke 04 genoot in het hotel, waren de enige minimale smetjes op een succesvolle week. Philippe Clement had alle reden om tevreden terug te blikken, wij doen dat aan de hand van vier markante vaststellingen.