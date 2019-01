congoDe Belg Jan Van Risseghem komt opnieuw in beeld als de piloot van het gevechtsvliegtuig dat ruim vijftig jaar geleden de dood van een VN-topman veroorzaakte. Hij was al langer verdacht, maar uit de nieuwe documentaire ‘Cold Case Hammarskjöld’ blijkt nu dat hij de aanval vier jaar later bekend heeft aan een vriend. Zijn alibi, een logboek met daarin al zijn vluchten, zou vervalst zijn.