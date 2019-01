Luca Brecel pakte gisteren uit met misschien wel de strafste prestatie uit zijn carrière. De 23-jarige Maaslander versloeg in een zinderende openingsmatch van de Masters titelverdediger Mark Allen met 6-5. “Dit was misschien wel mijn beste match ooit, het niveau lag ongelooflijk hoog”, glom Brecel, die donderdagavond (20 uur) in de kwartfinales Ding of Lisowski treft.