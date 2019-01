De hoogmis tegen de buren uit Beringen Centrum is voor Weerstand Koersel op een super avond uitgedraaid. Want naast een bomvolle zaal ‘eters’ (172) en een nostalgisch aantal toeschouwers (700) bleven ook de drie punten in Koersel. Een afvallende bal na een kopduel rond de penaltystip kwam in de voeten van Yarne Nulens terecht en die trapte Weerstand naar een nipte derbyzege: 1-0.