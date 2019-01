Wezet“Dit was geen ongeval. Die vrachtwagenchauffeur keek Roger recht in de ogen, en toen drukte hij het gaspedaal in”, zeggen manifestanten van de gele hesjes, die vrijdag in Wezet bij Luik getuige waren van de dodelijke aanrijding van Roger Borlez (50). Ook het Luikse parket lijkt ervan overtuigd dat de Nederlandse chauffeur doelbewust op mensen inreed.