Laserbehandeling vermindert kans op huiduitslag bij kankerpatiënten

Onderzoek van Tongerse doctoraatsstudente biedt mooie resultaten in de praktijk

Hasselt/TongerenNa een laserbehandeling met infraroodlicht daalt de kans op ernstige huidaandoeningen bij patiënten met hoofd-halskanker en borstkanker fors. Dat is de eindconclusie van het doctoraatsonderzoek van de Tongerse Jolien Robijns (UHasselt, Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg). “De behandeling werkt ook preventief, maar momenteel is het financieel en praktisch nog niet haalbaar om dat bij alle patiënten te doen. Daarom zullen we ons eerst richten op de risicopatiënten”, zegt Robijns.