HasseltZoals voorspeld heeft het afgelopen weekend opnieuw hard gesneeuwd in de Alpen. Bij een lawine in het Oostenrijkse Lech kwamen drie Duitse skiërs om het leven, een vierde is nog vermist. In de Haute-Savoie, in de Franse Alpen, stierven twee medewerkers van een skistation toen ze preventief een lawine wilde veroorzaken. Vermoedelijk ging er iets mis met de explosieven.