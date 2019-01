In de Sint-Vedastuskerk in Hoepertingen, die veel te klein was voor alle aanwezigen, is zaterdagvoormiddag afscheid genomen van Daniëlle Van Mal (65). De vrouw werd op 3 januari door haar partner Guido V. vermoord. Haar lichaam dumpte hij in een diepe put aan hun hoeve in Schakkebroek.