Burgemeester van Gdansk neergestoken tijdens liefdadigheidsevenement

De burgemeester van de Poolse stad Gdansk, Pawel Adamowicz, is zondagavond neergestoken en gewond geraakt tijdens een publiek evenement. Hulpdiensten hebben de burgemeester ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Dat melden Poolse media.

Het incident vond zondagavond plaats tijdens een liefdadigheidsevenement, waar fondsen verzameld werden voor de aankoop van medische hulpmiddelen, georganiseerd door een organisatie die zich inzet voor betere medische hulp in Polen. Op het evenement waren een honderdtal mensen aanwezig.

De 53-jarige Adamowicz bevond zich zondagavond op een podium toen een onbekende op het podium kwam en met een mes begon te zwaaien. Daarna stapte hij toe op de burgemeester en stak die man hem verschillende keren met een mes. Adamowicz werd gereanimeerd en nadien overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe erg hij er aan toe is. De dader is opgepakt. Hij zou verklaard hebben dat hij onschuldig in de gevangenis zat toen Adamowicz’ toenmalige partij deel uitmaakte van de Poolse regering.

Adamowicz is sinds 1998 burgemeester.

może tak bedzie lepiej widoczne od momentu obrócenia telefonu. pic.twitter.com/gjI7DOjwbq — Jan Jak (@JakPadre) January 13, 2019

De burgemeester (rechts) sprak het publiek toe, net voor hij werd neergestoken Foto: AP

Een man met een scherp voorwerp komt het podium op en steekt daarna de burgemeester neer Foto: AP