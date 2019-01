Australische coach van Elise Mertens ziet het groots: “Potentieel voor plek in top 10”

Elise Mertens (WTA 14) komt dinsdag op de Australian Open in actie tegen de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 59). Sinds oktober 2018 wordt Mertens gecoacht door David Taylor. “Elise heeft het potentieel om op een dag in de top tien te staan”, verklaart de 46-jarige Australiër.

“Ik volgde Elise al even. Net nadat er een einde kwam aan mijn samenwerking met Madison Keys, werd ik gecontacteerd door haar manager”, stelt Taylor. “Tijdens de toernooien in China was er een testperiode en we kwamen tot de vaststelling dat het klikte. Elise heeft veel kwaliteiten. Ze is heel toegewijd en heeft een slagenarsenaal waarmee ze op alle ondergronden kan schitteren. Bovendien probeert ze zich continu te verbeteren.”

Vorig jaar bereikte Mertens de halve finales op de Australian Open, de uiteindelijke eindwinnares Caroline Wozniacki bleek daarin te sterk. Wat kan de Belgische nummer één dit jaar in Melbourne? “Elise is een topspeelster. We mogen hier dus een goed resultaat verwachten. In Brisbane speelde ze niet goed tegen Kiki Bertens (ze werd er meteen uitgeschakeld, nvdr.), maar in Sydney heeft ze zich goed herpakt. Ze zal hier in de gaten gehouden worden, maar dat hoort erbij. We hebben zin om te presteren”, besluit Taylor.