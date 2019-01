Tachtig procent van goede voornemens crasht in eerste weken: dit kan je doen om wél te slagen

Houdt u het nog vol zonder sigaret, zonder chocolade en chips, en met veel beweging? Dan bent u één van de vijf doorzetters die zijn voornemen langer dan tien dagen uitzingt. De anderen voelen zich na hun misstap alweer een mislukkeling. “Falen is niet erg. Een ingesleten gedragspatroon veranderen, is een moeilijk en complex proces met gemiddeld 14 herkansingen”, zegt gedragstherapeut Dirk Hermans. Een truc om goede voornemens tot een succes te maken, is een goede planning en opnieuw opstaan na de val.