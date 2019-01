Quintanilla slaat in Dakar-rally dubbelslag bij motoren

Pablo Quintanilla (Husqvarna) heeft zondag een dubbelslag geslagen in de Dakar bij de motoren. De Chileen won de zesde etappe en wordt ook de nieuwe leider. Kevin Benavides (Honda) arriveerde 1:52 later en werd tweede. De Oostenrijkse titelverdediger Matthias Walkner (KTM) eindigde als derde.

Sam Sunderland (KTM) werd als eerste de duinen in gestuurd. De Brit zal het zich nog lang heugen. Sunderland verloor 22:59 en volgt in de stand op 21:06 van leider Quintanilla. De Chileen neemt de koppositie over van de Amerikaan Ricky Brabec (Honda), die zondag de vijfde tijd reed en 7:30 moest toegeven op Quintanilla. Het verschil tussen beide rijders is 4:38.

Lorenzo Santolino (Sherco) is intussen uit de wedstrijd verdwenen. De Spaanse Dakar-debutant, die vrijdag verraste met de vierde tijd, kwam na 33 km zwaar ten val en moest opgeven.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Dakar mochten zij die tijdens de eerste week opgaven na de rustdag opnieuw van start gaan. 33 teams maakten gebruik van de nieuwe regel. Onder hen ook het trio Yves Rutten, Christophe Franco en Peter Convents (Ford).