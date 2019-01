Lionel Messi rondt de kaap van 400 competitiedoelpunten, ook Luis Suarez toont zijn kwaliteiten als topschutter

Lionel Messi heeft nog maar eens geschiedenis geschreven bij FC Barcelona: tegen Eibar scoorde hij zijn 400e competitietreffer in La Liga.

Lionel Messi scoorde in zijn 435e competitiewedstrijd zijn 400e treffer vlak na rust. Het is zijn zeventiende competitietreffer van het seizoen, zijn 400e in zijn hele carrière in de Spaanse eerste klasse. De Argentijnse aanvoerder van FC Barcelona was al sinds 2014 de absolute topschutter in La Liga. Cristiano Ronaldo volgt als tweede met 311 goals maar de Portugees verkaste ondertussen al naar de Serie A.

Messi maakte zijn allereerste doelpunt in La Liga op 1 mei 2005 tegen Albacete. Al zijn treffers scoorde de Argentijnse vedette voor Barça. In november 2014 kroonde Messi zich al tot topscorer aller tijden in Spanje. Met 253 goals ging hij de mythische spits Telmo Zarra (251) voorbij. De Spanjaard van Athletic Bilbao werd tussen 1945 en 1953 zes keer uitgeroepen tot “Pichichi”, de topschutter in Spanje. Messi kan dat record op het einde van dit seizoen evenaren.

Ook Suarez trefzeker

Barcelona kan overigens reken op nog een topschutter. Luis Suarez zit weliswaar “slechts” aan 164 doelpunten maar speelde ook nog maar 220 wedstrijd voor Barça. Tegen Eibar toonde hij nogmaals zijn kwaliteiten als topschutter met twee echte spitsengoals:

GOAL | Knappe combinatie en daar is meteen het eerste doelpunt: Suarez!



1-0 #BarçaEibar pic.twitter.com/k3zxDPzAFS — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 13 januari 2019

GOAL | Daar is Suarez met zijn tweede van de avond!



3-0 #BarçaEibar pic.twitter.com/68TPMfCoGP — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 13 januari 2019

Dankzij de 3-0 overwinning op Camp Nou behoudt Barcelona zijn voorsprong van vijf punten op eerste achtervolger Atletico Madrid. Sevilla moet na een 1 op 9 de rol lossen in de titelrace. De Rojiblancos gingen met 2-0 onderuit bij Athletic Bilbao en volgen al op 10 punten van Barça.