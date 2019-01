Mannen bellen bij fruithandelaar aan “met verjaardagscadeau voor moeder”, maar blijken gewapende overvallers

In het West-Vlaamse Rekkem is een gezin van fruithandelaars zaterdagavond het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Voorlopig zijn nog geen verdachten opgepakt.

De feiten speelden zich af in een woning in de Neerweg in Rekkem, vlakbij de Franse grens. Iets na 19 uur keerde de dochter van het gezin met de recette van hun fruithandel terug naar de aanpalende woning van haar ouders. Daar werd op dat moment de verjaardag van haar moeder gevierd.

Drie Fransen belden aan met een cadeau voor de verjaardag van de moeder, maar stelden zich binnen onmiddellijk erg gewelddadig op. De verdachten waren gewapend en gebruikten tijdens de overval ook pepperspray. De moeder van het gezin werd hard aangepakt en ligt in het ziekenhuis. Ook haar echtgenoot werd tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zoon of schoonzoon werd buiten bewustzijn geslagen en ligt eveneens in het ziekenhuis.

De daders maakten de recette van de fruithandel en de inhoud van de kluis buit. Voorlopig konden zij nog niet ingerekend worden. De politiezone Grensleie en de federale gerechtelijke politie onderzoeken de zaak.