Herboren Manchester United wint dankzij De Gea nu ook topper, Tottenham dreigt top twee te moeten laten gaan

De transformatie van Manchester United onder Ole Gunnar Solskjaer is opvallend: na de 0-1-zege in de topper tegen Tottenham Hotspur won het sinds het vertrek van Jose Mourinho nu al zes wedstrijden op rij. De zege op Wembley had United wel (weer) in grote mate te danken aan doelman David De Gea.

Jan Vertonghen keerde bij Tottenham terug centraal in de defensie, naast maatje Toby Alderweireld. Bij Manchester United ontbrak Marouane Fellaini in de selectie en begon Romelu Lukaku op de bank.

In een aangename eerste helft leek Harry Kane halverwege de score te openen, maar de Engelse spits liep buitenspel en zag zijn doelpunt afgekeurd worden. De topper bleef voor rust aanvankelijk op slot, tot vlak voor rust de bezoekers op voorsprong kwamen. Na een heerlijke pass van Pogba werkte Rashford proper af met een schuiver overhoeks binnen: 0-1.

Na rust trokken de Spurs meteen verwoed op zoek naar de gelijkmaker maar ze botsten op David De Gea. De Spaanse doelman stond pal op een schot van Kane en een kopbal van Dele Alli. Door die druk van de thuisploeg kreeg United echter ook ruimte aan de overkant maar in doel moest Hugo Lloris niet onderdoen voor zijn collega. Tot driemaal toe hield hij Pogba van een doelpunt: de Fransman wist raad met een kopbal, een venijnig lobje en een schuiver in de hoek na afleggen van Martial.

Steeds weer De Gea

Het was echter De Gea die het meeste werk kreeg op te knappen maar er toch in slaagde om zijn netten ongeschonden te houden: bij een nieuwe kopbal van Kane stond hij weer op juiste plaats, toen Dele Alli alleen op hem af mocht stormen redde hij met de voet en een knappe deviatie van Alderweireld op corner verijdelde hij met de knie.

Foto: Photo News

Lukaku mocht de laatste 20 minuten nog Martial komen vervangen maar hij kon geen kansen versieren. Het was daarentegen opnieuw Kane die van dichtbij kon afwerken maar opnieuw... op De Gea botste. De poging van Llorente in het slot was sowieso te slap om de doelman te verontrusten.

Door deze nieuwe zege komt United naast Arsenal op de vijfde plaats. Door de tweede thuisnederlaag op rij dreigt Tottenham de voeling met de top twee te verliezen: leider Liverpool heeft nu alweer negen punten voorsprong en als Manchester City morgen/maandag wint van Wolverhampton lopen The Citizens ook al vijf punten uit.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League!