Stoffel Vandoorne positief ondanks nieuwe problemen tijdens Formule E-race in Marrakech

Na een teleurstellende eerste race in de Formule 1 verliep ook het tweede raceweekend niet probleemloos voor Vandoorne. Vandoorne moest gisteren na de eerste ronde al meteen de race staken na een aanrijding met teamgenoot Gary Paffett.

De pechreeks van Stoffel Vandoorne lijkt ook in de Formule E aan te houden. Na een teleurstellend F1-avontuur bij McLaren maakte Vandoorne eind vorig jaar de overstap naar de Formule E. In de elektrische tegenhanger van de Formule 1 komt Vandoorne uit voor het debuterende HWA Racelab.

Dat debuut gaat gepaard met de nodige groeipijnen want na de technische problemen tijdens de eerste race van het Formule E-seizoen waren er ook gisteren technische problemen tijdens de kwalificatie. Daardoor moest Vandoorne de race achteraan aanvatten. Die race verliep eveneens teleurstellend want Vandoorne kwam in aanrijding met zijn teamgenoot Gary Paffett.

"Intens," zo omschreef Vandoorne zijn racedag tegenover 'Motorsport.com'. "De race was heel erg kort. Ik raakte Gary in de eerste bocht nadat mijn remmen blokkeerden en met alle rook en chaos voor me kon ik niet echt zien waar ik heen ging. Dat was onfortuinlijk, ik raakte de zijkant van de wagen van Gary en daardoor waren onze wagens kapot."

Opnieuw teleurstelling dus bij zowel Vandoorne alsook zijn team. Onze landgenoot probeert ondanks de nieuwe tegenslag echter om rustig te blijven. Hij wil zijn team de tijd geven om te leren uit de problemen en de fouten die gemaakt werden.

"We hebben niet zelf de controle over veel van onze problemen en zijn afhankelijk van andere factoren. Het gaat wat tijd kosten om dat allemaal onder de knie te krijgen," vertelde Vandoorne tegen 'Motorsport'.

Vandoorne meent dat zijn team ondanks de problemen en het beperkt aantal kilometers dat het heeft kunnen rijden toch al veel heeft kunnen leren. Hij vertrouwt er ook op dat zijn team progressie zal boeken en dat ze zonder problemen in staat zouden moeten zijn om op regelmatige basis in de top tien te eindigen.

"Dat is zeker mogelijk. Het is eerst zaak om een probleemloos weekend te rijden, dan weten we iets meer," besloot Vandoorne.

