Nederland heeft 10 of 60 dagen om chauffeur uit te leveren die gele hesje doodreed

Mocht de Nederlandse vrachtwagenchauffeur die ervan verdacht wordt, opzettelijk een ‘geel hesje’ te hebben doodgereden, bereid zijn om aan België uitgeleverd te worden, dan heeft Nederland tien dagen om hierover te beslissen. In het andere geval heeft Justitie bij onze Noorderburen zestig dagen om zich over een uitlevering uit te spreken. Dat zijn de Europese richtlijnen terzake.

De verdachte van het dodelijke incident vrijdagavond in Visé (Wezet) is een 56-jarige. Hij werd zaterdagavond in Nederland opgepakt. België heeft een Europees arrestatiebevel tegen de man uitgeschreven.

Voormelde zestig dagen gaan in vanaf het moment van de arrestatie van de verdachte. In uitzonderlijke gevallen is dat 90 dagen. Stemt de verdachte in met de uitlevering, wordt hij binnen de 10 dagen uitgeleverd. De Europese wetgeving voorziet motieven om uitlevering te weigeren, maar in dit specifiek geval lijkt zich geen juridisch obstakel op te werpen.