Vlaanderen maakt drie miljoen extra vrij voor onderzoek naar regeneratieve geneeskunde

Vlaanderen en Nederland werken met “Regenerative medicine crossing borders” intensief samen aan onderzoek in regeneratieve geneeskunde, zoals aan de ontwikkeling van een biologisch kniegewricht en een biosynthetische nier. De Vlaamse regering kent nu een extra budget van 3 miljoen euro toe aan het project, zegt Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA)

Regeneratieve geneeskunde, het “kweken” van cellen, weefsel of zelfs organen, maakt het mogelijk om zieke of beschadigde weefsels en organen te herstellen of te vervangen en zou het in de toekomst mogelijk moeten maken om chronische ziektes te genezen.

In 2017 hebben Vlaamse en Nederlandse kenniscentra, ziekenhuizen en bedrijven een samenwerkingsverband opgericht rond regeneratieve geneeskunde. Vlaanderen maakte daar toen vier miljoen euro voor vrij. Na een positieve evaluatie is nu beslist om daar nog eens drie miljoen euro bij te doen. “Door de vergrijzende bevolking neemt het aantal patienten met chronische aandoeningen en de vraag naar orgaantransplantaties enorm toe en komt onze levenskwaliteit en onze gezondsheidszorg onder druk te staan. Regeneratieve geneeskunde kan hiervoor een belangrijke innovatieve oplossing zijn. Voor Vlaanderen is het dus ook van strategisch belang om hier eigen expertise in op te bouwen”, zegt minister Muyters.