Georges Leekens krijgt er niet genoeg van en kiest voor Iraans avontuur

Georges Leekens weet van geen ophouden. De ex-bondscoach stort zich op zijn 69e op een nieuw buitenlands avontuur en wordt tot eind dit seizoen coach van Tractor Sazi Tabriz FC in Iran. Leekens was tot eind november nog aan de slag bij het Tunesische Etoile Sportive du Sahel waar hij minder dan twee maanden na zijn aanstelling alweer mocht beschikken.

Met Tractor Sazi begint Leekens aan de 26e opdracht in zijn 34-jarige loopbaan als trainer. De club uit Tabriz, een stad met 1,7 miljoen inwoners aan de grens met Azerbeidjan, staat momenteel vierde in de Iraanse competitie maar wil prijzen winnen. Leekens volgt er de Welshman John Toshack op die al in september werd ontslagen en werd vervangen door een interim-coach.