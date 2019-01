Na drie jaar zal de Belgische driekleur weer te zien zijn in het veld (toch al zeker voor drie weken)

Toon Aerts glunderde in de Belgische driekleur op het podium van het BK in Kruibeke. Na drie op een rij moest Wout van Aert deze keer tevreden zijn met zilver. Daardoor krijgen we na drie jaar wel weer de Belgische tricolore te zien in de cross, de voorbije jaren bleef die immers in de kast van Van Aert die steeds de regenboogtrui droeg. Toch al zeker voor drie weken, want als Aerts op 3 februari ook het WK in Bogense wint moet ook hij (verplicht) de regenboogtrui dragen...