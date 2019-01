Een kapitein van een schip filmde afgelopen week opmerkelijke beelden in Argentinië: een zogenaamde ‘shelf cloud’. De boogwolk is niet alleen bijzonder, maar ook onheilspellend en gaat vaak gepaard met hevig stormweer en rukwinden tot 150 kilometer per uur. Door de snelle verplaatsing van lucht kunnen er overigens ook windhozen ontstaan.