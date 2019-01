“Trump verzweeg details over gesprekken met Poetin om ze te onttrekken aan publieke controle”

De Amerikaanse president Donald Trump zou details over persoonlijke gesprekken met zijn Russische collega Vladimir Poetin verzwegen hebben voor zijn kabinetsleden. Er zijn bijvoorbeeld geen gedetailleerde verslagen of notities over gesprekken tussen Trump en Poetin, die de voorbije twee jaar in vijf oorden hebben plaatsgevonden, citeert de Washington Post zaterdag niet nader genoemde regeringsbronnen. Ook als geheim bestempelde documenten vertonen hiaten.

“De beperkingen die door Trump werden opgelegd, maken deel uit van een ruimere regeling van de president om zijn conversaties met Poetin te onttrekken aan de publieke controle en zo te vermijden dat zijn kabinetsleden volledig op de hoogte waren over wat hij had gezegd tegen een van de belangrijkste tegenstanders van de VS”, schrijft de krant.

De Amerikaanse speciale procureur Robert Mueller onderzoekt sinds mei 2017 of Trump of zijn medewerkers tijdens de Amerikaanse verkiezingsstrijd van 2016 met Russische vertegenwoordigers geheime afspraken hebben gemaakt om de presidentsverkiezing in het voordeel van de vastgoedmiljardair te beïnvloeden.

Voor Mueller leidde de toenmalige FBI-directeur James Comey het onderzoek naar de mogelijke beïnvloeding door Rusland. Trump bedankte Comey in mei 2017 voor zijn bewezen diensten en gaf voor diens ontslag verschillende redenen aan. Later zei hij echter in een interview dat hij het Rusland-onderzoek in gedachten had. Na het ontslag van Comey zou de FBI een onderzoek tegen Trump ingeleid hebben, schreef de New York Times vrijdag. Doel was te achterhalen of de Amerikaanse president willens of wetens voor Rusland en tegen Amerikaanse belangen had gewerkt. Trump noemde het onderzoek van Mueller steevast een “heksenjacht”.