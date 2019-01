Mathieu van der Poel rijdt wél soeverein naar vijfde Nederlandse titel op een rij

In België kon Wout van Aert deze keer niet winnen maar Mathieu van der Poel heeft in het Nederlands Huijbergen zijn nationale titel in het veldrijden wel verlengd. De renner van Beobank-Corendon reed al vroeg in de wedstrijd weg van de concurrentie en soleerde vervolgens oppermachtig naar zijn vijfde Nederlandse titel. De strijd voor het zilver was een pak spannender, Lars van der Haar haalde het uiteindelijk van ploegmaat Corné van Kessel.

Aangenaam weer was het bepaald niet in het Brabantse dorp. De regen viel gestaag naar beneden, maar het hinderde Van der Poel niet echt. Na twee ronden had de topfavoriet alleen Corné van Kessel nog in zijn wiel. In de derde ronde trok Van der Poel vol door.

Van Kessel kwam tegen het einde van de race nog ten val en moest de tweede plaats prijsgeven aan Lars van der Haar, die het zilver bemachtigde. Voor Van Kessel resteerde het brons.

Van der Poel is deze winter onstuitbaar in het veldrijden. Hij heeft al dik twintig overwinningen op zak. De wereldtitel is zijn grote doel van d