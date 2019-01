Belgische trucker Peter Willemsen krijgt alsnog ritzege cadeau in Dakar-rally nadat hij was gestopt om te helpen

Ton van Genugten, Bernard Der Kinderen en Peter Willemsen (Iveco) zijn in de nacht van zaterdag op zondag uitgeroepen tot winnaar van de vijfde etappe in de Dakar bij de vrachtwagens. De tijd die Willemsen en co. verloren door te stoppen om een andere deelnemer te helpen, werd kwijtgescholden. Het gevolg is dat het trio de rit wint met 49 seconden voorsprong op leider Nikolaev (Kamaz). In de stand schuiven ze op naar de vierde plaats.

De Rus Andrey Karginov (Kamaz) werd door de organisatie gediskwalificeerd nadat hij een toeschouwer had aangereden en niet gestopt was om hulp te bieden. Daardoor steeg Gerard de Rooy (Iveco) van de vierde plaats naar de derde plaats in de stand. Vannacht werd vervolgens bekend dat Ton van Genugten de tijd terugkrijgt die hij in de vijfde etappe bij Mammoet-rijder Janus van Kasteren stond. Met een verschil van slechts 49 seconden werd Van Genugten daardoor tot etappewinnaar uitgeroepen. Aanvankelijk was Van Genugten vijfde geworden, op 14:03 van Eduard Nikolaev (Kamaz).

Na de rustdag begint de Dakar vandaag aan deel twee. De deelnemers moesten om 3u uit de veren voor een etappe van 839 km, waarvan 317 km tegen de tijd.