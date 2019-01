Medicijnen worden voor grof geld getest op echte mensen: “Nooit last gehad, behalve die keer dat ik opsteeg”

De bedrijven Pfizer en Janssen Pharmaceutica zoeken gezonde volwassenen die nieuwe geneesmiddelen willen testen. Wie proefkonijn speelt, krijgt daar honderden of zelfs duizenden euro voor. “Ik heb bijna nooit bijwerkingen van de medicatie gehad. Behalve die keer dat ik een middel tegen een depressie uittestte. Het leek alsof ik geen handen en tanden meer had, en ten hemel opsteeg”, zegt proefkonijn Daniëlle Janssens (58) uit Schoten.

De medicatie die we bij de apotheker kopen, wordt enkele jaren getest voor ze op de markt komt. Nadat een nieuw medicijn in een laboratorium op dieren is getest, spelen gezonde mensen voor proefkonijn ...