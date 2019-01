Diest - Dieven hebben vrijdagochtend toegeslagen op een bouwwerf aan de Oude Baan in Diest waar appartementen worden opgetrokken. Ze sneden in alle flats de elektriciteitskabels los en namen ze mee. Dat maakte de politiezone Demerdal zaterdagavond bekend. Elders in Oost-Brabant werden recent al lichtschakelaars uit de muur van een huis meegenomen. Ook inbouwtoestellen uit appartementen in aanbouw werden gestolen. (tb)