Bestuurder rijdt 148 km per uur in zone 70

De politie Demerdal heeft in de nacht van zaterdag op zondag niet alleen alcoholcontroles, maar ook snelheidcontroles gehouden. Eén van de gecontroleerde bestuurders liet een snelheid van 148 kilometer per uur noteren in de zone 70. Hij zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden, waar hem niet alleen een fikse boete maar ook een zwaar rijverbod wacht. In het totaal werden 58 hardrijders betrapt. Twee bestuurders hadden te diep in het glas gekeken en één chauffeur testte positief op drugs. De controles vonden onder meer plaats in de Schaffensestraat in Diest en op Schoonaerde in Schaffen. (tb)